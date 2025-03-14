Havza'da "AK Gençlik" buluşması

Havza’daAK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından AK Gençlik buluşması gerçekleştirildi.

Havza Muhtarları Derneği lokalinde düzenlenen buluşmada konuşan AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Abdülbaki Akay, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, bu özel ayda yapılan ibadetlerin ve duaların kabul olmasını Allah’tan diledi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ise gençler ile bir araya gelmekten ötür mutlu olduklarını ifade ederek, “Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin geleceğe daha güven ile bakması için AK Parti olarak yolumuza emin adımlar ile devam ediyoruz. Gençler her zaman toplumda önemli bir rol oynamakta ve bu tür etkinlikler gençlerin bir araya gelerek kaynaşmasını için önemli. İnşallah bizlerden sonra partimizin geleceğini oluşturacak olan sizler, bizim için çok önemlisiniz. Gençlerimiz ile el ele ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım.” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcı gençlerin görüş ve önerileri dinlendi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Pekşen’in yanı sıra Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, TÜGVA İlçe Başkanı Semih Deniz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz de katıldı.