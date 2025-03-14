Samsun'da kurallara uyan motosiklet sürücülerine boyunluk hediye edildi
Samsun'da kurallara uyan motosiklet sürücülerine polis ekiplerince boyunluk hediye edildi.
Samsun'da kurallara uyan motosiklet sürücülerine polis ekiplerince boyunluk hediye edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarını sağlamak, olası kazaların önüne geçmek ve bilinçli sürücü profili oluşturmak amacıyla İlim Yayma Kavşağı ve Lise Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, denetimde trafik kurallarına uyan 102 motosiklet sürücüsüne boyunluk hediye etti.
Emniyetten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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