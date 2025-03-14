Samsun'da kurallara uyan motosiklet sürücülerine boyunluk hediye edildi

Emniyetten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarını sağlamak, olası kazaların önüne geçmek ve bilinçli sürücü profili oluşturmak amacıyla İlim Yayma Kavşağı ve Lise Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

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