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        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencilerinden şehitlik ziyareti

        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Değerler Kulübü öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından şehitlik ziyaret düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:02
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        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencilerinden şehitlik ziyareti
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        Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Değerler Kulübü öğrencileri ve danışman öğretmenleri tarafından şehitlik ziyaret düzenlendi.

        Sosyal Sorumluluk Programı ve Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında, öğrenciler ve danışman öğretmenleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilçe mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

        Ziyarette Havza Yatılı Kuran Kursu Hafız adayları tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitlerin kabirlerine karanfil de bırakıldı.

        Etkinlikte, öğrencilere şehitlik ve vatan sevgisi gibi konularda bilgiler verildi.

        Okul Müdürü Mahmut Bekdaş yapmış olduğu açıklamada, “Manevi değerlerimiz ile yurt, millet, bayrak, vatanseverlik duygularını öğrencilerimize hatırlatarak gerek ilçemiz şehitlerini gerekse tüm şehitlerimizi 18 Mart Şehitleri Günü münasebetiyle andık. Emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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