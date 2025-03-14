Vezirköprü'de Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi

İris Sanat Akademisi tarafından çocuklara yönelik hazırlanan tiyatro gösterisinde Hacivat-Karagöz gölge oyununun yanı sıra Aşuk ile Maşuk gösterisi ve müzikli tiyatro oyunları da sahnelendi.

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