Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

İdmanda sakatlığı devam eden Lubomir Satka takımdan ayrı koşu yaptı.

Futbolcular, antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma, koşu ve dinamik ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra basına kapalı devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.