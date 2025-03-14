Samsun Devlet Opera ve Balesi "Şahmeran" operasını sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Şahmeran" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

SAMDOB, ünü dünyaya yayılmış bir Anadolu efsanesi olan Şahmeran'ı, Samsun'da izlenime sunacak.

Bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Şefik Kahramankaptan'a ait Şahmeran operası, Murat Atak'ın rejisiyle sahnelenecek.

Başkemancının, Dilara Tanrıverdi Doğan olduğu iki perdelik eserde, orkestra ve koro şefi Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile SAMDOB korosu, solistlere eşlik edecek.

Eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, koreografisini Görkem Cengiz, video projeksiyonunu ise Murat Turgut yapacak.

Geçimini odunculukla sağlayan bir ailenin oğlu olan Lokman'ın, Şahmeran ile yaşadıklarını konu alan eser, yarın saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.