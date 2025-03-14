Havza'da bilek güreşinde 36 madalya kazanan öğrenciler ödüllendirildi

Samsun’un Havza ilçesinde bilek güreşi müsabakalarında 36 madalya kazanan öğrenciler ödüllendirildi.

Okul Sporları kapsamında Uğur Okulları İlkadım Kampüsü’nde gerçekleştirilen il birinciliği müsabakalarına 172 sporcu katıldı.

Müsabakalara 2 takım halinde katılan Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri burada 36 madalya almaya hak kazandı.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, alınan başarının ilçeleri adına gurur verici olduğunu söyledi.

Öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim eden Ertuğ, şöyle konuştu:

“Biliyoruz ki bu okulumuz bilek güreşinde dünya şampiyonu çıkardı. İnşallah bu gençlerimizde sırası ile Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum.”

Okul Müdürü Mahmut Bektaş ise geçen sene de bilek güreşinde okul olarak büyük başarılar elde ettiklerini belirterek, “İki Türkiye şampiyonu ve bir Türkiye üçüncüsü çıkardık. Bu sene de çalışmalarımız okul açıldığı günden itibaren devam etmekte. Bu büyük başarılarda emeği olan başta bedeni eğitimi öğretmenimiz Murat Aktaş’ı ve öğrencilerimizi tebrik ederim.” dedi.