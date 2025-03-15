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        Samsun'da tabela direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarparak devrilen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 02:54 Güncelleme: 15.03.2025 - 03:05
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        Samsun'da tabela direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarparak devrilen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

        Kamile Ö. (32) yönetimindeki 60 DP 463 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcu Büşra T. (29) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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