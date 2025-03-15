Samsun'da tabela direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarparak devrilen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarparak devrilen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.
Kamile Ö. (32) yönetimindeki 60 DP 463 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki yolcu Büşra T. (29) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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