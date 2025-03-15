Balkan Türkleri Derneği iftar sofrasında buluştu

Fatih Altındağ, konuşmasında "Bu mübarek ayda birlik beraberliği sağlamak amacıyla bu akşamı organize ettik. Davetimize gelen bütün üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Vezirköprü Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği tarafından Elibol Çadır Restoran'da iftar programı düzenlendi. Programa Dernek Başkanı Fatih Altındağ ve dernek üyeleri katıldı.

Vezirköprü Mübadele ve Balkan Türkleri Derneği üyeleri iftar sofrasında bir araya geldi.

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