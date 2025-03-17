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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:11
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        Terme Belediye Başkanı Kul'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        "Çanakkale Geçilmez" diyerek kahramanca savaşan ecdadın, miras bıraktıkları bu kutsal vatanın bölünmez bütünlüğü için daima aynı milli ruhla mücadele edeceklerini belirten Kul, Çanakkale Zaferi'nin aziz milletin tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen var oluş mücadelesini tarihe altın harflerle yazdığı şanlı bir zafer olduğunu kaydetti.

        Kul, Çanakkale Zaferi ile ecdadın dünyanın en güçlü ordularını hüsrana uğratarak tarihin akışını değiştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferiyle milletimiz; vatan sevgisini, cesaretini, azmini, kahramanlığını ortaya koymuştur. İnsanımız, sahip olduğu yüksek ahlak ve medeniyet anlayışının yansıması olarak Çanakkale Savaşında düşmanından bile esirgemediği şefkat ve merhametini tüm insanlığa göstermiştir. Bu emsalsiz ve şanlı zafer sayesinde bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımız sonsuza dek göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

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