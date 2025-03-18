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        Samsun Otomobil Spor Kulübü üyeleri iftar yemeğinde buluştu

        Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) üyeleri Vezirköprü'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:11
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        Samsun Otomobil Spor Kulübü üyeleri iftar yemeğinde buluştu
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        Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) üyeleri Vezirköprü’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Programda, SAMOSK Başkanı Taha Küçüker ve Yönetim Kurulu Üyeleri misafirlerini karşılayarak ilgilendi.

        Vezirköprü Belediyesi'ne ait bir tesiste gerçekleşen iftara, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Metin Yılmaz, Samsun Gözetmen Kurulu ve SAMOSK üyeleri katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri

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