Samsun Otomobil Spor Kulübü üyeleri iftar yemeğinde buluştu

Vezirköprü Belediyesi'ne ait bir tesiste gerçekleşen iftara, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Metin Yılmaz, Samsun Gözetmen Kurulu ve SAMOSK üyeleri katılım sağladı.

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