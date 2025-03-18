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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:43
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Kıranköy Kabristanlığı'nda şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinliklerde protokol üyeleri şehitlik anıtına çelenk bıraktıktan sonra şehit mezarlarına karanfil koydu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri daha sonra Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Vali Orhan Tavlı, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Şehit kabirleri ziyaret edilerek dua okundu.

        Tavlı, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını millet olarak büyük bir onur ve gururla kutladıklarını ifade ederek, tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destanı kanlarıyla yazan aziz şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

        Tüm zorluklara rağmen aziz Türk milletinin, iman, azim ve vatan sevgisiyle "Çanakkale Geçilmez" diyerek kazandığı bu zaferin Kurtuluş Savaşı'na ve nihayetinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden kadim tarihin önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

        "Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası, aziz milletimizin bekası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizde vücut bulan Çanakkale ruhu da aziz milletimizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Bugün bizler de sizlerden aldığımız ilhamla bir yandan Cumhuriyet'imizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. Kahraman ecdadımızın yadigarı istiklalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istikbale yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum."

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda ise İlkadım Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Müzik Bölümü Öğretmeni Levent Aydın ve öğrencileri "Çanakkale Türküleri"ni seslendirdi, Canik 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Zaferin Kahramanları" isimli tiyatro ile "Son Yoklama" adlı oyun sahnelendi.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile okunan hatimlerin duası yapıldı.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril ise şiir okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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