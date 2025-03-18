18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başladı.

Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ensar Aydın'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kaymakam Özgür Kaya, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde şehitleri hayırla anmak, minnetle yad etmek ve kahramanlık destanını büyük gurur ve şerefle kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Murat İpek ise günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Vezirköprü Kaymakamlığınca hazırlanan Vezirköprülü şehitlerle ilgili videonun izletildiği programda, tiyatro oyunu, müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. İlçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Gövce, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.