Samsun'da bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tedbir amaçlı Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Ayvacık, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Atakum ve Terme ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Taşımalı eğitim yolu ile okullarına gidemeyen öğrenciler ise izinli sayılacak.