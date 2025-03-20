Vezirköprü'de depo yangını
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Esentepe mahallesinde H.C.'ye ait ardiye olarak kullanılan depoda iddiaya göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda maddi hasar oluştu.
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