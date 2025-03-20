Vezirköprü'de depo yangını

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esentepe mahallesinde H.C.'ye ait ardiye olarak kullanılan depoda iddiaya göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu

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