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        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den kar yağışının fındığı etkileyebileceği uyarısı

        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, kar yağışının fındığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:06
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        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den kar yağışının fındığı etkileyebileceği uyarısı
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        Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, kar yağışının fındığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

        Aydemir, yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

        Bazı köylerde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğunu aktaran Aydemir, "Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi neticesinde fındıkların yaprak açmaya başladığını gördük. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün hava tahminine göre pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları yeniden yükselecek. Dün gece geç saatlerinde etkili olan kar yağışı fındığı olumsuz yönde etkileyebilir. İnşallah hava sıcaklıkları en kısa sürede yükselmeye başlar ve üreticimizin fındığı zarar görmez ve bereketli bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

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