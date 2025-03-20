Samsun'da deposunda yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Erkan A'ya ait iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Duman kısa sürede diğer iş yerlerini de sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İş yerinin yakınında bulunan dükkanlar tahliye edildikten sonra yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.
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