Samsun'da deposunda yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Duman kısa sürede diğer iş yerlerini de sardı.

İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Erkan A'ya ait iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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