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        Samsun'da deposunda yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 20:35 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:42
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        Samsun'da deposunda yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Erkan A'ya ait iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Duman kısa sürede diğer iş yerlerini de sardı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İş yerinin yakınında bulunan dükkanlar tahliye edildikten sonra yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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