Samsun'da "Sıfır Atık" projesi kapsamında 852 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesi kapsamında 6 yılda 852 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürü Tevfik Akçay, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan "Sıfır Atık" projesinin çevre ve gelecek nesiller için çok büyük bir proje olduğunu söyledi.

Karadeniz'in en büyük kenti olan Samsun'da, proje kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Akçay, "Çok önemli geri kazanımlar elde ediyoruz. Samsun'un 17 ilçesinin hepsi "Sıfır Atık" belgesi almış durumda. Bu zamana kadar 280 bin civarında kişiye "Sıfır Atık" ile ilgili eğitim verildi. 2019-2025 yılları arasında 852 bin ağaç kesilmekten kurtuldu." dedi.

Proje kapsamında 14 farklı atığın ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Çevreye minimum derece kirlilik veriliyor yani çevreye verilen kirlilik azalıyor. Aynı zamanda döngüsel ekonomi kapsamında ekonomi de kazanıyor. Özellikle kamu kurumları çalışanları ve öğrenciler başta olmak üzere bilinçlenme var. Samsun'da Çiftlik Caddesi, 'Sıfır Atık Caddesi' olarak uygulama noktası seçildi. Büyükşehir Belediyemiz bunu başlattı. Orada da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Samsun projenin yürütülmesinde başarılı. Kent projeye sahip çıktı, Türkiye'nin en başarılı illerinden bir tanesinin Samsun olduğunu söyleyebilirim. Bakanlığımız en son İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi ve Bafra Belediyesini "Sıfır Atık" projesi kapsamında pilot ilçe olarak belirledi."

Pilot ilçelerde örnek uygulamaların hayata geçirileceğini kaydeden Akçay, "Toprakla ilgili kompostlama çalışmaları yapılacak. 'Sıfır Atık Marketi' kurulacak. Vatandaş biriktirdiği atık yağları, atık pilleri getirip orada örneğin bakliyatla değiştirecek." diye konuştu.