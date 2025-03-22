Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından yeniden başladı.
Kırmızı-beyazlılar, 4 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı. Futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.
Antrenmana dinamik ısınma ile başlayan oyuncular, günü minyatür kaleli oyun ve rondo çalışması ile tamamladı.
Samsun ekibi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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