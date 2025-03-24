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        Samsun'da mahalle sakinleri 20 yılı aşkın süredir birlikte iftar yapıyor

        Samsun'un Havza ilçesinde Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yılı aşkın süredir oruçlarını birlikte açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:59
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        Samsun'da mahalle sakinleri 20 yılı aşkın süredir birlikte iftar yapıyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde Ilıca Mahallesi sakinleri, 20 yılı aşkın süredir oruçlarını birlikte açıyor.

        Mahalle sakinleri, akşamları bir araya gelerek iftar sofrasını birlikte hazırlıyor. İftar davetini bazı günler tek aile, bazı günler de birkaç aile bir araya gelerek veriyor. Mahalle gençleri de yemekleri servis ederek geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunuyor.

        Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kurtça, geleneğin 20 yıl önce büyükleri tarafından mahallenin birlik ve beraberliğine katkı vermek amacıyla başlatıldığını söyledi.

        Gücü yeten ailelerin tek başına, birkaç ailenin veya daha çok sayıda ailenin bir araya gelerek mahalle halkına iftar verdiğini anlatan Kurtça, şunları kaydetti:

        "Bugün 7 hane olarak iftar davetinde bulunduk. Bu davetler ramazan ayının ilk günü başlar, son gününe kadar her gece tekrarlanır. Kadınlarımız evlerde, erkekler ise camimizin yemekhanesinde bir araya geliyor. Davetlerimize mahalle sakinleri, çevre mahallelerden dost ve akrabalarımız katılıyor. Davetlere katılamayacak yaşlı ve hastalarımızın yemekleri evlerine gönderiliyor. Büyüklerimizden devraldığımız geleneği yaşatarak bizden sonraki nesillere devretmenin gayretindeyiz."

        Mahallenin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan iftarında hep birlikte oruçlar açılıyor. İftarın ardından ikram sahibi aileler için dua ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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