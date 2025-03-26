19 Mayıs ilçesinde çiftçi ailelerine eğitim

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çiftçilere gıda muhafazası, hijyen kuralları ve etiket okuryazarlığı eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitime ilçede faaliyet gösteren kooperatif üyeleri, çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Aileleriyle birlikte katılım sağlayan çiftçilere, gıda muhafazası, hijyen kuralları ve etiket okuryazarlığı konularında bilgiler aktarıldı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Erol Baş, yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi kapsamında Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü de 'Aile Yılı' çalışmaları kapsamında önemli faaliyetlerde bulunacak. Bu kapsamda, özellikle kırsal alanda hayvancılık ve tarımla uğraşan ailelere teknik bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenerek tarımsal dijital okuryazarlığı destekleyici kurs programları ve eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca ailelere yatırım destekleri sunularak kırsal kalkınma desteklenecektir. Aile Yılı kapsamında Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Aile Çiftçiler Yarışıyor' gibi etkinlikler düzenlenecek, aile temelli faaliyetler, geziler, kurslar ve organizasyonlar gerçekleştirilecektir. Ayni ve nakdi desteklerle çiftçi ailelerinin ekonomik refah düzeyleri yükseltilerek tarımsal alanda süreklilik sağlanacaktır." dedi.