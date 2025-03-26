İlkadım'da kasaplar denetlendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde kasaplar denetlendi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde, kasaplardaki et ve tavuk ürünlerinin son tüketim tarihleri kontrol edildi.

İncelemeler sonucunda tüketim tarihleri geçmiş ürünlere el konularak imha edildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Zabıta ekiplerimiz ve İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizde hizmet veren kasaplara yönelik son tüketim tarihi denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerdeki amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması ve satın aldığı ürünleri evlerinde gönül rahatlığıyla tüketmesidir. Yapılan ortak denetim neticesinde, son tüketim tarihi geçmiş et ve tavuk ürünlerine ekiplerimiz el koydu. Daha sonra ise bu ürünler imha edildi. Vatandaşlarımızın sağlığına yönelik ihlallere asla göz yummayacak, taviz vermeyeceğiz. Bu noktada denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​