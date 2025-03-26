Samsun'da drift görüntüsünü paylaşan kişiye para cezası uygulandı

Motosiklet sahibine de ehliyetsiz araç kullandırtmaktan 18 bin 677 lira para cezası verildi.

Sürücü O.A'ya drift yapmak, kask takmamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 66 bin 62 lira para cezası uygulandı.

Harekete geçen ekipler, O.A. isimli sürücünün 55 JM 834 plakalı motosikletle drift yaptığını tespit etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, motosikletle drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ehliyetsiz sürücüye 66 bin 62 lira para cezası uygulandı.

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