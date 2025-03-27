Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

        Samsun'un Havza ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

        Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sıra oluşturdu.

        Kaplıcalar mevkisinde bulunan 728 yıllık tarihi camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, dualar ve getirilen salavatlar ile cami imam hatibi Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete açıldı.

        Sakal-ı Şerif'i görenler duygulu anlar yaşarken, ziyaret sabah namazına kadar devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Türkiye toz taşınımı etkili altında
        Türkiye toz taşınımı etkili altında
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!
        'Şeklinin ne önemi var' demeyin!
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!

        Benzer Haberler

        Havza'da Kadir Gecesi idrak edildi
        Havza'da Kadir Gecesi idrak edildi
        Samsun'da drift görüntüsünü paylaşan kişiye para cezası uygulandı
        Samsun'da drift görüntüsünü paylaşan kişiye para cezası uygulandı
        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
        Samsun Büyük Cami'de Kadir Gecesi idrak edildi
        Samsun Büyük Cami'de Kadir Gecesi idrak edildi
        19 Mayıs ilçesinde oryantiring yarışları yapıldı
        19 Mayıs ilçesinde oryantiring yarışları yapıldı
        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, KYK öğrencileri ile iftarda buluştu
        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, KYK öğrencileri ile iftarda buluştu