Havza ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sakal-ı Şerif'i görenler duygulu anlar yaşarken, ziyaret sabah namazına kadar devam etti.

Kaplıcalar mevkisinde bulunan 728 yıllık tarihi camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, dualar ve getirilen salavatlar ile cami imam hatibi Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete açıldı.

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