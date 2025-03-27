Havza ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Samsun'un Havza ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sıra oluşturdu.
Kaplıcalar mevkisinde bulunan 728 yıllık tarihi camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, dualar ve getirilen salavatlar ile cami imam hatibi Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete açıldı.
Sakal-ı Şerif'i görenler duygulu anlar yaşarken, ziyaret sabah namazına kadar devam etti.
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