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        Samsun'da 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:33
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        Samsun'da 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan bir kamyoneti İlkadım ilçesinde durdurdu. Kamyonet kasasındaki aramada, 650 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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