Samsun'da 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe alınan bir kamyoneti İlkadım ilçesinde durdurdu. Kamyonet kasasındaki aramada, 650 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

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