Samsun'da izinsiz kazı yapan 11 şüpheli yakalandı

Adreslerde arama yapan ekipler, tarihi değeri olan eşyalar ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirdi.

İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, Terme, Tekkeköy, İlkadım ve Kavak ilçelerinde belirlenen adreslerinde gözaltına alındı.

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