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        Fahri trafik müfettişinin motosiklet sürücüsüne "fazla yolcu"dan yazdığı cezayı mahkeme iptal etti

        RECEP BİLEK - Motosiklete koltuk sayısından fazla kişi bindirdiği iddia edilen sürücüye fahri trafik müfettişi tarafından yazılan 1506 liralık ceza, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:46
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        Fahri trafik müfettişinin motosiklet sürücüsüne "fazla yolcu"dan yazdığı cezayı mahkeme iptal etti
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        RECEP BİLEK - Motosiklete koltuk sayısından fazla kişi bindirdiği iddia edilen sürücüye fahri trafik müfettişi tarafından yazılan 1506 liralık ceza, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliğince iptal edildi.

        Fahri trafik müfettişi, "Motosiklete/motorlu bisiklete koltuk sayısından fazla kişi bindirdiği" gerekçesiyle 60 plakalı motosikletin sürücüsü B.B'ye 18 Kasım 2024'te 1506 lira trafik idari para cezası yazdı.

        Para cezasına itiraz eden B.B, dilekçesinde "Tutanakta belirtilen tarih ve saatte tutanakta belirtilen fiili işlemem söz konusu değildir. Ayrıca, koltuk sayısından fazla kişiyi almam fiilen mümkün değildir. Fahri trafik müfettişi tarafından işbu ceza, hukuka, hakkaniyete aykırı tesis edilmiştir. Ayrıca Samsun ilinde işlendiği belirtilen fiil nedeniyle ceza, Tokat Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olup yetkisizlik nedeniyle de iptali gerekir." ifadelerini kullandı.

        İtirazı değerlendiren Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden cezanın yazıldığı tarih ve saatteki Samsun'un Atakum ilçesinde Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtlarını istedi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün "Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün 27/12/2024 tarihli cevabi yazısı ekinde gönderilen PTS kaydına ilişkin fotoğrafta ceza yazılan motosiklete tek kişi bindiğinin görüldüğü, trafik kuralı ihlali tespit formunda ceza yazılan motosikletin marka, renk özelliklerinin belirtilmediği, tüm dosya kapsamında itiraz edenin itiraza konu kabahat fiilini işlediğini ispata yarar herhangi bir delilin bulunmadığı" şeklindeki cevap yazısını değerlendiren hakimlik, itiraza konu kabahati sürücünün işlediği hususunda şüphe oluştuğundan "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince şüphenin itiraz eden lehine değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.

        - Hakimliğin kararında cezanın hukuka uygun olmadığı belirtildi

        Hakimlikçe, itiraza konu somut olay değerlendirildiğinde, fahri trafik müfettişinin düzenlendiği itiraza konu idari yaptırım karar tutanağında kabahat fiilinin işlediğini ispata yarayan herhangi bir delili göstermediği, Kabahatler Kanunu'nun 25/1. maddesi hakkındaki belirtilen "kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin açıkça yazılması" unsurunu taşımadığından cezanın hukuka uygun olmadığı anlatıldı.

        Hakimliğin kararında, Samsun'da işlendiği öne sürülen kabahatin motosikletin plakasının 60 olmasından dolayı ceza makbuzunun Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından düzenlediği ancak Samsun'un ilgili şubenin yetki alanı dışında olduğu belirtildi.

        Hakimlik, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen 18 Kasım 2024 tarihli 1506 liralık cezanın itiraz yolu kapalı olarak kaldırılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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