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        19 Mayıs Belediyesinden bayram temizliği

        19 Mayıs Belediyesi ilçede bayram temizliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:11
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        19 Mayıs Belediyesinden bayram temizliği
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        19 Mayıs Belediyesi ilçede bayram temizliği gerçekleştirdi.

        Belediye ekipleri ana yol kenarları ve ara yollarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı.

        Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını hızlandıran ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlar, ana arterler, cadde ve sokaklar, cami avluları ve halkın ortak kullanım alanlarında temizlik çalışması yaptı.

        Yol süpürme araçlarıyla sokak ve caddeleri süpüren belediye ekipleri, özel solüsyonlu artezyen su dolu tankerleriyle de yolları yıkadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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