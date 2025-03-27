19 Mayıs Belediyesinden bayram temizliği

19 Mayıs Belediyesi ilçede bayram temizliği gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri ana yol kenarları ve ara yollarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı.

Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını hızlandıran ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlar, ana arterler, cadde ve sokaklar, cami avluları ve halkın ortak kullanım alanlarında temizlik çalışması yaptı.

Yol süpürme araçlarıyla sokak ve caddeleri süpüren belediye ekipleri, özel solüsyonlu artezyen su dolu tankerleriyle de yolları yıkadı.