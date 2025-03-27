Ondokuz Mayıs Üniversitesinde organik atıklar doğaya kazandırılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), gıda atıkları kompostlaştırma yöntemiyle verimli kompost toprağına dönüştürülerek doğaya kazandırılacak.

OMÜ'den yapılan açıklamada, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kampüs içindeki organik atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla kompostlaştırma ünitesi kurulduğu bildirildi.

Kompostlaştırma ünitesi açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ'nün yeşil ve sürdürülebilir bir üniversite olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Bu proje sayesinde organik atıklarımızı geri dönüştürerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağız. Sıfır atık politikamız doğrultusunda, doğaya duyarlı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan ise OMÜ'nün 12 Temmuz 2019 tarihli Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak, 29 Temmuz 2020’de Temel Seviye Sıfır Atık Belgesini aldığını hatırlattı.

Tüm atıkların kaynağında ayrıştırıldığını söyleyen Turan, kağıt, plastik, cam ve metal gibi atıkların lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.

Üniversite bünyesinde 6 adet atık geçici depolama alanı ve atık getirme merkezi bulunduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Kompostlaştırma ünitesi ile üniversite bünyesinde yemekhane, kafeterya, park, bahçe ve hayvan besleme alanlarından çıkan organik atıklar komposta dönüştürülecek. Elde edilen kompost, OMÜ’nün peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak, böylece atık yönetiminde döngüsel ekonomi desteklenmiş olacak. Bu süreç sadece çevresel sürdürülebilirliği desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda akademik çalışmalara da veri sunacak. Çevre dostu uygulamalarımız, bilimsel araştırmalara temel oluşturacak ve üniversitemiz bu doğrultuda akademik çalışmalar yürütecek."

Açılış programına, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu, ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Ali Tulumen, Şube Müdürü Elif Özcan, Samsun Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Yılmaz Köksal, kurumlardan temsilciler, Çevre Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.