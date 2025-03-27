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        Kavak'tan kısa kısa

        Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri Yenicami Mahallesi'nde yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:35 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:35
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        Kavak'tan kısa kısa
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        Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri Yenicami Mahallesi'nde yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Saha çalışmalarını hızlandıran Kavak Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çalışmalara devam ediyor.

        Yenicami Mahallesi sakinleri yol açma ve temizleme çalışmalarından dolayı Kavak belediye Başkanı Şerif Ün'e teşekkür etti.

        - Kavak Belediyesi Kardelen düğün salonu yenileniyor

        Kavak Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçede bulunan Kardelen Çok Amaçlı Düğün Salonu'nu yenileme çalışması başlattı.

        İlçede birçok organizasyona yapılan çok amaçlı salon vatandaşların özel günlerine de ev sahipliği yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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