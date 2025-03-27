Kavak'tan kısa kısa

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri Yenicami Mahallesi'nde yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Saha çalışmalarını hızlandıran Kavak Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çalışmalara devam ediyor.

Yenicami Mahallesi sakinleri yol açma ve temizleme çalışmalarından dolayı Kavak belediye Başkanı Şerif Ün'e teşekkür etti.

- Kavak Belediyesi Kardelen düğün salonu yenileniyor

Kavak Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçede bulunan Kardelen Çok Amaçlı Düğün Salonu'nu yenileme çalışması başlattı.

İlçede birçok organizasyona yapılan çok amaçlı salon vatandaşların özel günlerine de ev sahipliği yapıyor.