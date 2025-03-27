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        Samsun'da ikametinde 650 gram sentetik uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:50 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:52
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        Samsun'da ikametinde 650 gram sentetik uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan kişiler ile uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, S.Ç'nin (29) ikametinde yaptıkları aramada 650 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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