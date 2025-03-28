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        AK Partili Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurumu üyesi Çiğdem Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:42
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        AK Partili Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:
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        AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurumu üyesi Çiğdem Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Karaaslan yayımladığı mesajında, on bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’e veda ederken bir kez daha sağlık içinde bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların iyilikleri çoğaltmak ve paylaşmanın bereketini hep beraber yaşamak için eşsiz günler olduğunu belirten Karaaslan, "Kültürümüzde ve medeniyetimizde çok özel bir yere sahip olan, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi büyüttüğümüz, birlik beraberliğimizi pekiştirdiğimiz zamanlardır. Her ne kadar bu günlerde ramazanı ve bayram sevincini yaşasak da bir yanımız yaralı. Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında zulüm kol gezerken, masum insanlar ağır bedeller ödemeye devam ediyor. Gazze’de kardeşlerimiz bir yandan vahşi saldırılarla karşı karşıyayken bir yandan da açlıkla, susuzlukla, kıtlıkla ve salgın hastalıklarla baş etmek zorunda kalıyor. Türkiye olarak bu zor günlerinde dün olduğu gibi bugün de yarın da Filistin’in yanında olmaya, bu zulmün son bulması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Karaaslan, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Bayramlar da aile olmanın değerini bize yeniden hatırlatan ve hissettiren müstesna günlerdir. Bu Ramazan Bayramı’nı, Büyük Türkiye Ailesi’nin fertleri olarak beraberlik içinde kutlayalım ve yılın tamamına yayalım.Bayramı aileleriyle, sevdikleriyle beraber geçirmek üzere yollarda olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor, gidiş ve dönüş yolunda trafik kurallarına riayet etmelerini istirham ediyorum. Ramazan Bayramı’nın; ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Sağlıkla ve huzurla geçireceğimiz nice bayramlar dileğiyle, Samsunlu hemşehrilerim başta olmak üzere yediden yetmişe bu heyecanı yüreğinde taşıyan aziz milletimize hayırlı bayramlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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