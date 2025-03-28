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        Bafra'da bayram temizliği

        Bafra ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde cadde ve sokaklar temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:12
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        Bafra'da bayram temizliği
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        Bafra ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde cadde ve sokaklar temizlendi.

        Bafra Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde, sokak ve mahalle aralarında yol ve kaldırım yıkama işlemlerini gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bayramda kabir ziyareti yapacaklar vatandaşlar için öncelikle Asri Mezarlık ve Yakıntaş Mezarlığı’nda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

        Ayrıca temiz bir şehir içinde orta refüjler, parklar ve yeşil alanlarda çim biçme, çevre düzenleme ve mıntıka temizliği yapıldığını aktaran Kılıç, "Her yıl olduğu gibi bu yılda arife günü Bafra Belediyesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünden Asri Mezarlık ve Yakıntaş Mezarlığı’na ücretsiz seferler düzenlenecek. Seferler sabah saat 08.30’da başlayacak akşam saat 16.00’ya kadar devam edecek." dedi.

        Bayram süresince vatandaşların talep ve sorunları için 444 55 69 numaralı Belediye Çözüm Merkezi İletişim Hattı ve 0535 433 80 80 numaralı WhatsApp Hattı hizmet verecek.

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