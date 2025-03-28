19 Mayıs ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkuru bayramda hizmet verecek

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Çocuk Trafik Eğitim Parkuru, Ramazan Bayramında da hizmet verecek.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, trafik eğitim parkurunu yıl boyunca hep açık tuttuklarını kaydetti.

Öğrenciler tarafından açık tutulması için talep geldiğini belirten Topaloğlu, "Ramazan Bayramında da ilçemize şehir dışından tatil amaçlı çok vatandaşımız geliyor. Hem ilçemizde yaşayan hem de şehir dışından ailesiyle ilçemize gelen çocukların faydalanabilmesi için bayram süresince de eğitim parkurumuz açık kalacak." ifadelerini kullandı.