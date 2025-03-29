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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Barcın, Suat Güz

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola (Dk. 81 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Schindler), Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Dimata

        Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan, Winck (Dk. 59 Espinoza), Gökhan Gül (Dk. 75 Aytaç Kara), Hajradinovic (Dk. 88 Cafu), Rodrigues, Fall (Dk. 88 Can Keleş), Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 88 Brekalo)

        Goller: Dk. 69 Fall, Dk. 80 Da Costa (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Da Costa, Dk. 29 Piatkowski, Dk. 90 Rodrigues (Kasımpaşa), Dk. 66 Dimata (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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