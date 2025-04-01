Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde Ö.K. (50) ile H.M. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, H.M. tarafından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, şüpheli H.M'yi suç aletiyle gözaltına aldı.
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