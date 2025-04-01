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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:49
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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde Ö.K. (50) ile H.M. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, H.M. tarafından bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, şüpheli H.M'yi suç aletiyle gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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