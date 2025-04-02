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        Samsun'da motor yağı ile tutuşturulan mangalda pişirilen etlerden 2 kişi zehirlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde motor yağıyla tutuşturulan mangalda pişirilen etleri yiyen 2 kişi zehirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:29
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        Samsun'da motor yağı ile tutuşturulan mangalda pişirilen etlerden 2 kişi zehirlendi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde motor yağıyla tutuşturulan mangalda pişirilen etleri yiyen 2 kişi zehirlendi.

        İddiaya göre, E.K, (19) ve F.T.B.(17), arkadaş grubuyla mangal kömürlerini tutuşturmak için motor yağı kullandı.

        Motor yağı ile tutuşturulan kömürlerde pişirilen etlerden yedikten sonra rahatsızlanan E.K. ve F.T.B. Bafra Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gitti.

        Hastanede müşahede altında tutulan iki arkadaş durumlarının kötüleşmesi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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