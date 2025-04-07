Vezirköprü voleybol bölge müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Turnuvanın son gününde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlar madalyalarını aldı. Ödül töreninde takımlara ödülleri Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven tarafından takdim edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız kızlar Voleybol bölge müsabakaları Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda 4-6 Nisan tarihleri arasında lig usulü ile oynandı. Üç gün süren turnuva sonunda Vezirköprü GSHİM Voleybol takımı şampiyon olarak, Türkiye yarı finallerinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil etmeye hak kazandı.

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