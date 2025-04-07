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        Vezirköprü voleybol bölge müsabakalarına ev sahipliği yaptı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Kızlar Voleybol bölge müsabakaları Vezirköprü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:20
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        Vezirköprü voleybol bölge müsabakalarına ev sahipliği yaptı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Kızlar Voleybol bölge müsabakaları Vezirköprü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti.

        Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız kızlar Voleybol bölge müsabakaları Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda 4-6 Nisan tarihleri arasında lig usulü ile oynandı. Üç gün süren turnuva sonunda Vezirköprü GSHİM Voleybol takımı şampiyon olarak, Türkiye yarı finallerinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil etmeye hak kazandı.

        Ordu temsilcisi Ordu Çamlık Spor Kulübü ikinci, Giresun temsilcisi Giresun Espiye Voleybol Spor Kulübü üçüncü olurken Sinop temsilcisi Sinop Poyraz Spor Kulübü ise son sırada yer aldı.

        Turnuvanın son gününde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlar madalyalarını aldı. Ödül töreninde takımlara ödülleri Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven tarafından takdim edildi.

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