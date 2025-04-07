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        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:04
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        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Ayvacık ilçesinden Çarşamba ilçesine giden Veysel S. (53) idaresindeki 55 RY 353 plakalı otomobil, Baraj Yolu Caddesi Şükür Camisi önünde Fatih U. (29) idaresindeki 28 ACE 489 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle araçlardaki yolculardan Hatice S. (44), Yasemin U. (26) , Fırat U. (5) ve Hazal U. (4) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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