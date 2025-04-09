Kanepeye gizlenen uyuşturucu "Benek"in hassas burnundan kaçmadı

Samsun'da bir iş yerinde "Benek" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 1009 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda narkotik dedektör köpeği "Benek" desteğinde arama yaptı.

Aramada, bir iş yerinde kanepeye saklanan 1009 uyuşturucu hap, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli S.B. (34) gözaltına alındı.