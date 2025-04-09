Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kanepeye gizlenen uyuşturucu "Benek"in hassas burnundan kaçmadı

        Samsun'da bir iş yerinde "Benek" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 1009 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanepeye gizlenen uyuşturucu "Benek"in hassas burnundan kaçmadı
        ABONE OL

        Samsun'da bir iş yerinde "Benek" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 1009 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda narkotik dedektör köpeği "Benek" desteğinde arama yaptı.

        Aramada, bir iş yerinde kanepeye saklanan 1009 uyuşturucu hap, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli S.B. (34) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı
        Ev ve iş yerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı
        Anne, önce kızının boynunu kırdı, sonra bileğini kesip 'intihar etti' dedi...
        Anne, önce kızının boynunu kırdı, sonra bileğini kesip 'intihar etti' dedi...
        Samsun'da araç ses sistemine saklanan uyuşturucu bulundu
        Samsun'da araç ses sistemine saklanan uyuşturucu bulundu
        GÜNCELLEME - Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden kadı...
        GÜNCELLEME - Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden kadı...
        Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden kadın gözaltına a...
        Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden kadın gözaltına a...