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        GÜNCELLEME - Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen kızını boğarak öldürüp olaya intihar süsü verdiğini itiraf eden kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:04
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        GÜNCELLEME - Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen kızını boğarak öldürüp olaya intihar süsü verdiğini itiraf eden kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gece Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ın (34), ikametinin banyosunda sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca otopsisi yapılan Günaydın'ın, boyun kısmında kırık olduğunun anlaşılması üzerine annesi S.G. (61) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        S.G'nin ifadesinde, maktul ile yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari'de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Kızının psikolojisinin bozulması sebebiyle sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia eden S.G'nin, kavga ettikleri esnada kızını ittiğini ve yere düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, akabinde intihar süsü vermek için bileğini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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