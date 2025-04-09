Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 D 0557 plakalı şehir içi halk minibüsü ile 55 AIB 375 plakalı otomobil ve 60 AU 254 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma ile Gazi Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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