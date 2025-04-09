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        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Canik ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:07 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:07
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        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 55 D 0557 plakalı şehir içi halk minibüsü ile 55 AIB 375 plakalı otomobil ve 60 AU 254 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma ile Gazi Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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