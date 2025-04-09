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        Samsun'da şeker pancarı ekim alanı artırılacak

        Samsun'un Ladik ilçesinde şeker pancarı ekim alanının artırılması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:15
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        Samsun'da şeker pancarı ekim alanı artırılacak
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        Samsun'un Ladik ilçesinde şeker pancarı ekim alanının artırılması için çalışma yapılıyor.

        Amasya Şeker Fabrikası öncülüğünde Ladik Ziraat Odası ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) iş birliğinde ilçedeki tarım arazilerinin şeker pancarıyla buluşması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda ilçeyi ziyaret eden heyet, Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta ve Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile görüşerek istişarede bulundu.

        Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, ilçedeki arazilerde yaptıkları inceleme sonrası AA muhabirine çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Özarslan, "Ladik bölgemiz, geçmişte Türkşeker ekim sahasına bağlıyken bugün çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Amasya Şeker Fabrikası bünyesine ekim alanına katmış bulunmaktayız. Ladik'te çiftçilerimizin inşallah şeker pancarı ekimini, üretimini artırmak için çalışmalar yapacağız." dedi.

        Ladik'in şeker pancarı açısından önemli bir bölge olduğunun altını çizen Özarslan, şöyle devam etti:

        "Rakımın yüksek olması dolayısıyla yüksek şeker oranına sahip bir bölgemizdir. O yüzden Amasya Şeker Fabrikası olarak Ladik'i çok önemsiyoruz. Burada ekim alanının artırılmasını can-ı gönülden istiyoruz ve o yönde çalışmalar yapmak istiyoruz. İnşallah çiftçilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek bu bölgemizde öncelikle ekim alanını artıracağız. Şeker pancarından soğumuş, bırakmış çiftçilerimizi yeniden şeker pancarına kazandıracağız. Köyden kente göçün engellenmesi noktasında genç çiftçilerin tarıma gelmesi noktasında şeker pancarı önemli bir tarım ürünüdür. Sözleşmeli üründür, çiftçinin sigortasıdır. Bugün de inşallah Ladik bölgemizde bu alanları artırarak ekonomimize katma değer sağlayacağız. Hem de çiftçilerimizin daha yüksek bir kazanç sağlamalarını gerçekleştireceğiz inşallah."

        Şeker pancarı ekiminin ilçede şu anda 500 dekarı ancak bulabildiğini yalnız ilçede 60 bin dekar sulanabilir arazi olduğunu aktaran Özarslan, "En az 15-20 bin dekar pancar ekim alanına ulaşmayı hedeflemekteyiz. 2 bin 200 çiftçimiz ziraat odasına kayıtlı ve aktif olarak çalışmaktadır. Bu çiftçilerimize temas ederek bu bölgemizde ekim alanını artırmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

        ASKON Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ise sanayi ve ihracatın yanı sıra tarımın desteklenmesinde de rol aldıklarını kaydetti.

        İlçede uzun yıllardır tam anlamıyla pancar ekimi yapılmadığını bu doğrultuda pancar ekim kampanyası başlattıklarını aktaran Doğru, şunları kaydetti:

        "Yıllık yaklaşık 70 bin ton pancar üretimi hedeflenmekte Ladik'te. Köy köy, ilçemizin her noktasını gezerek pancar ekimini teşvik edecek programları ve çalışmalar yapacağız. Ladik'te yaklaşık 2 yıl içerisinde 2 milyar lira gibi pancardan kazanç bekliyoruz. Çiftçilerimize mesajımız şudur ki her birimizin tarlası bir altın madeni, her birimizin tarlası bir fabrika."

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