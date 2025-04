Samsun'da şeker pancarı ekim alanı artırılacak

Samsun'un Ladik ilçesinde şeker pancarı ekim alanının artırılması için çalışma yapılıyor.

Amasya Şeker Fabrikası öncülüğünde Ladik Ziraat Odası ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) iş birliğinde ilçedeki tarım arazilerinin şeker pancarıyla buluşması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçeyi ziyaret eden heyet, Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta ve Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile görüşerek istişarede bulundu.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, ilçedeki arazilerde yaptıkları inceleme sonrası AA muhabirine çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Özarslan, "Ladik bölgemiz, geçmişte Türkşeker ekim sahasına bağlıyken bugün çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Amasya Şeker Fabrikası bünyesine ekim alanına katmış bulunmaktayız. Ladik'te çiftçilerimizin inşallah şeker pancarı ekimini, üretimini artırmak için çalışmalar yapacağız." dedi.

Ladik'in şeker pancarı açısından önemli bir bölge olduğunun altını çizen Özarslan, şöyle devam etti:

ASKON Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ise sanayi ve ihracatın yanı sıra tarımın desteklenmesinde de rol aldıklarını kaydetti.

İlçede uzun yıllardır tam anlamıyla pancar ekimi yapılmadığını bu doğrultuda pancar ekim kampanyası başlattıklarını aktaran Doğru, şunları kaydetti:

"Yıllık yaklaşık 70 bin ton pancar üretimi hedeflenmekte Ladik'te. Köy köy, ilçemizin her noktasını gezerek pancar ekimini teşvik edecek programları ve çalışmalar yapacağız. Ladik'te yaklaşık 2 yıl içerisinde 2 milyar lira gibi pancardan kazanç bekliyoruz. Çiftçilerimize mesajımız şudur ki her birimizin tarlası bir altın madeni, her birimizin tarlası bir fabrika."