Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İstanbul trafiğine bir dönem yön veren emektar polis o günlerini unutamıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 80 yaşındaki emekli trafik memuru Rafet Temur, İstanbul'da 1970'li yıllarda güler yüzü, yardımseverliği ve sempatik tavırlarıyla trafiği yönettiği günleri unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul trafiğine bir dönem yön veren emektar polis o günlerini unutamıyor
        ABONE OL

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 80 yaşındaki emekli trafik memuru Rafet Temur, İstanbul'da 1970'li yıllarda güler yüzü, yardımseverliği ve sempatik tavırlarıyla trafiği yönettiği günleri unutamıyor.

        Aslen Sivaslı olan, bir dönem görev yaptığı Samsun'da kızının mesleği dolayısıyla eşiyle yaşayan, 5 çocuk babası emekli trafik polisi Temur, görev yaptığı süredeki anıları, fotoğraflar ve videolar ile haber olduğu gazete sayfalarına bakarak hatırlıyor.

        Mesleğe 1970 yılında İstanbul Cağaloğlu'nda başlayan ve 10 yıllık dönemde "zıvana"da (araç trafiğinin yönetildiği kavşaklarda görevli polislerinin içine girerek araçlara yön verdiği varil görünümlü özel yer) sempatik tavırları, güler yüzü ve yardımseverliğiyle tanınan, halkın ve amirlerinin takdirini kazanarak gazetelerde ve televizyonlarda sıkça yer alan Rafet Temur, aşkla yaptığı işine ait anıları unutamıyor.

        Rafet Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşında başladığı mesleğinden 1997 yılında 52 yaşında emekli olduğunu söyledi.

        Mesleğine severek başladığını ve görevini severek şerefle yaptığını ifade eden Temur, "İstanbul Polis Okulundan mezun oldum. 1970 yılında direkt beni Cağaloğlu Kavşağı'na verdiler. Burada aynı kavşakta 10 yıl görev yaptım. Havada uçan kuşla bile selamlaşırdım. Herkes beni tanıyordu. Yaşlılar, çocuklar için trafiği durdurup onların yolun karşısına geçmesini sağlardım. Burada çok güzel anılarım var." diye konuştu.

        İstanbul'dan sonra sırasıyla Mardin, Samsun, Kocaeli ve İzmir'de çalıştığını belirten Temur, görev yaptığı sürece çalışkanlığı, saygılı ve güler yüzlü oluşu dolayısıyla "yılın polisi" gibi çeşitli takdir ve ödüllere layık görüldüğünü söyledi.

        Temur, işitme kaybı ve astım gibi rahatsızlıklarının bulunduğunu ancak eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdüğünü dile getirerek, "Her gittiğim görev yerimde insanlar benden memnundu. İnsanlara yardımcı olurdum. Herkes durur benim trafiğe yön vermemi, hareketlerimi izlerdi. Mesleğimi severek yaptım. O günleri unutamıyorum. Fotoğraflara bakıp o günleri hatırlıyorum." diye konuştu.

        - "Ben görev yaparken trafik bu kadar yoğun değildi"

        Görev yaptığı İstanbul Cağaloğlu'ndaki kavşağa yaklaşık 9 yıl önce gittiğini, araç trafiğinin çok arttığını gördüğünü ifade eden Temur, "Ben görev yaparken trafik bu kadar yoğun değildi." dedi.

        Perihan Temur ise eşiyle 34 yıllık evli olduğunu belirterek, şunları anlattı:

        "Eşimi herkes çok severdi. Ceza yazmazdı, hayırseverdi, güler yüzlüydü, insanları seviyordu, halk da onu çok sevdi. İstanbul'da gazeteciler de çok severdi. Dürüst olduğu için, sempatik hareketleri olduğu için herkes durur izlerdi sinema gibi. Bir tarafa yol veriyor, selam veriyor, geçeni, gideni kimseyi boş bırakmıyordu. Hem yol veriyordu hem de selam veriyordu. O yüzden çok sevilirdi, sempatik bulunurdu. O günleri hiç unutamadı. Şimdi göreve çağırsalar tekrar gider. O kadar severek yaptı görevini. Yaşta yağmurda görevini bırakmazdı, ıslanırdı yine de görev yapardı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Samsunspor Başkanı Yıldırım, Galatasaray maçından umutlu:
        Samsunspor Başkanı Yıldırım, Galatasaray maçından umutlu:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
        Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 2 ton etil alkol ele geçirildi
        Samsunspor, 4 eksiklikle çalıştı
        Samsunspor, 4 eksiklikle çalıştı
        Samsun'da tüketime uygun olmayan dönere el konularak imha edildi
        Samsun'da tüketime uygun olmayan dönere el konularak imha edildi