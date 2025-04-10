İstanbul trafiğine bir dönem yön veren emektar polis o günlerini unutamıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da yaşayan 80 yaşındaki emekli trafik memuru Rafet Temur, İstanbul'da 1970'li yıllarda güler yüzü, yardımseverliği ve sempatik tavırlarıyla trafiği yönettiği günleri unutamıyor.

Aslen Sivaslı olan, bir dönem görev yaptığı Samsun'da kızının mesleği dolayısıyla eşiyle yaşayan, 5 çocuk babası emekli trafik polisi Temur, görev yaptığı süredeki anıları, fotoğraflar ve videolar ile haber olduğu gazete sayfalarına bakarak hatırlıyor.

Mesleğe 1970 yılında İstanbul Cağaloğlu'nda başlayan ve 10 yıllık dönemde "zıvana"da (araç trafiğinin yönetildiği kavşaklarda görevli polislerinin içine girerek araçlara yön verdiği varil görünümlü özel yer) sempatik tavırları, güler yüzü ve yardımseverliğiyle tanınan, halkın ve amirlerinin takdirini kazanarak gazetelerde ve televizyonlarda sıkça yer alan Rafet Temur, aşkla yaptığı işine ait anıları unutamıyor.

Rafet Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşında başladığı mesleğinden 1997 yılında 52 yaşında emekli olduğunu söyledi.

Mesleğine severek başladığını ve görevini severek şerefle yaptığını ifade eden Temur, "İstanbul Polis Okulundan mezun oldum. 1970 yılında direkt beni Cağaloğlu Kavşağı'na verdiler. Burada aynı kavşakta 10 yıl görev yaptım. Havada uçan kuşla bile selamlaşırdım. Herkes beni tanıyordu. Yaşlılar, çocuklar için trafiği durdurup onların yolun karşısına geçmesini sağlardım. Burada çok güzel anılarım var." diye konuştu. İstanbul'dan sonra sırasıyla Mardin, Samsun, Kocaeli ve İzmir'de çalıştığını belirten Temur, görev yaptığı sürece çalışkanlığı, saygılı ve güler yüzlü oluşu dolayısıyla "yılın polisi" gibi çeşitli takdir ve ödüllere layık görüldüğünü söyledi. Temur, işitme kaybı ve astım gibi rahatsızlıklarının bulunduğunu ancak eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdüğünü dile getirerek, "Her gittiğim görev yerimde insanlar benden memnundu. İnsanlara yardımcı olurdum. Herkes durur benim trafiğe yön vermemi, hareketlerimi izlerdi. Mesleğimi severek yaptım. O günleri unutamıyorum. Fotoğraflara bakıp o günleri hatırlıyorum." diye konuştu.