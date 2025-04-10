Samsun'un ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Samsun'un Salıpazarı, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Salıpazarı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören İlçe Emniyet Amirliği binasında devam etti.

İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, burada davetlilerin tebriklerini kabul ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Törene, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Vezirköprü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumundan sonra yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sonra erdi.

Törene Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

- Havza

Havza'da emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekin Asa tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Tekin Asa, burada yaptığı konuşmada, polisin 7 gün 24 saat esası üzerinden görevinin başında olduğunu belirtti. Törenin ardından Havza ilçe mezarlığına geçilerek burada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Program kapsamında Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkan Vekili İlhamı Uğuz, protokol üyeleri Havza Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat, emniyet mensuplarının Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bizler için cansiparane görev yapan polislerimizin her zaman yanlarındayız. Allah'ım tüm emniyet güçlerimizi kötülüklerden korusun." dedi.