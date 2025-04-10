Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı Samsun ve çevre illerde kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla Samsun, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da törenler düzenlendi.

Samsun'da İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Maksut Yılmaz ve Samsun Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Temel Tuzlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'da görev yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Arıbaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize, emeklilerimize ve meslektaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk diliyorum. Emniyet teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Törene, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı Müdürü Adnan Erişek, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ile emniyet teşkilatı katıldı. Heyet törenin ardından Kıranköy ve Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret ederek dua etti. - Çankırı Çankırı'da Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü araçları kentte kortej geçişi yaptı. Törene, şube müdürleri ve polis memurları katıldı. - Kastamonu Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ay, "Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunması için can veren aziz şehitlerimize ve vefat eden teşkilat mensuplarımıza Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi. - Sinop Sinop'ta Valilik önünde gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapılmasıyla son buldu. Törenin ardından Kılıçoğlu ve beraberindeki heyet kent kabristanlığındaki şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu ve karanfil bıraktı. -Tokat

Uzunburun mevkisinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Aydın, yaptığı konuşmada, "Türk Polisi, kuruluşundan itibaren milletimizin güvenliğini sağlamak, toplum düzenini korumak ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek amacıyla büyük bir özveriyle görevini yerine getirmektedir. Her türlü tehlike ve zorluk karşısında görevini yerine getirirken, insan haklarına ve demokratik değerlere sadakati esas almış, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu kutsal topraklarda vatan, millet ve devlet sevgisiyle yoğrulmuş bir şekilde vazifesini yapmaktadır."dedi. Törene, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve protokol üyeleri katıldı. - Amasya Amasya'da Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi. Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.