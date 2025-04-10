Vezirköprü Pancar Bölge Müdürlüğünde görev değişimi

Vezirköprü Pancar Bölge Müdürlüğünde Bölge Tarım Sorumlusu olarak İlhan Tunç göreve getirildi.

Vezirköprü Pancar Bölge Müdürlüğünde Bölge Tarım Sorumlusu olarak görev yapan Zafer Hamdi Akgün, emekli olması nedeniyle görevi ziraat mühendisi İlhan Tunç'a devretti.

Tunç, bu sene Vezirköprü'de 8 bin 500 dekarlık alan pancar ekimi olacağını belirterek, "2020 Eylül ayından itibaren bölgede aktif olarak pancar üreticileriyle birlikte çalışıyoruz. Ekimden hasada, hastalıklarla mücadeleden ürün teslim alımına kadar her aşamada çiftçilerin yanındayız. Çiftçimizin daha fazla kazanç elde etmesi ve fabrikamızın üretime devam etmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tarafımıza tevdi edilen görev, büyük bir sorumluluk taşıyor. Allah mahcup etmesin." dedi.