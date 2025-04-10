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        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:19
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        Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.G'nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Evdeki aramada, 68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı led, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, kurusıkı tabanca ve 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.G., işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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