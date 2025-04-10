Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.G'nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Evdeki aramada, 68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı led, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, kurusıkı tabanca ve 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.G., işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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