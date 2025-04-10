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        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da sona erdi

        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:32 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:38
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        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da sona erdi
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        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun'da düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığının (BİDEB) Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında organize edilen sergide, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan yapılan 2 bin 250 proje başvurusu arasından seçilen 100 proje yer aldı ve 15 proje Ankara'daki finallere gitmeye hak kazandı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende öğrencilere ödülleri, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurnaz, tüm yarışmacıların eğitim hayatlarında çok güzel yerlere gideceklerinden umutlu olduklarını dile getirdi.

        Yarışmaya katılan öğrencilere genç yaşta bilim yolculuğuna çıktıkları için avantajlı olduklarını söyleyen Kurnaz, "Burada sizlerle birlikte olmak, bu enerjinin içerisinde yer almak beni ayrı motive ediyor, sevindiriyor. Bu konuda öğrencilerimize hep şunu tavsiye ediyorum, bu yarışmaların bir kaybedeni yok, zaten siz kazandınız, zaten siz başarılısınız ve buradasınız. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu çok büyük emek, çok büyük özveri. Ailelerimizi tebrik ediyorum emekleri için." diye konuştu.

        TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Topcu ise bölge genelinde yarışmaya yoğun katılım gerçekleştiğini söyledi.

        Bölgede 10 alanda toplam 2 bin 250 proje başvurusu aldıklarını bildiren Topcu, şöyle devam etti:

        "Türkiye genelindeki başvuru sayısı ise 13 bin 918'e ulaştı. Bu yoğun ilgi, gençlerimizin bilime ve araştırmaya olan merakını görmek adına hepimiz için büyük umut kaynağı oldu. Yapılan ön inceleme, ön değerlendirme ve bölge değerlendirmeleri sonucunda, bölge sergisine katılmaya hak kazanan 100 proje, geçtiğimiz üç gün boyunca OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu’nda sergilendi. Sergimiz binlerce öğrenci ve öğretmenimiz tarafından büyük bir ilgiyle ziyaret edildi. Bu değerlendirme sürecinde, 29 üniversiteden 118 değerli akademisyenimiz görev aldı."

        Değerlendirmeler sonucunda 15 projenin finalist olarak belirlendiğini bildiren Topcu, şunları kaydetti:

        "15 proje, mayısta Ankara'da gerçekleştirilecek Türkiye finalinde bölgemizi temsil edecek. Unutmayın ki başarıya giden yol uzun ve bazen yorucudur. Ancak başarı, sadece durmadan çalışmak değildir. Aile, okul, özel yaşam ve sosyal çevreniz arasında doğru dengeyi kurmalı, öz bakımınıza, uykunuza, beslenmenize dikkat etmelisiniz. Hayatında dengeyi kuran insanların hem başarılı hem de mutlu olduklarını sizler de göreceksiniz. Öğretmenler ve veliler çocukların bilimsel ve öz güvenli bireyler olarak yetişmesinde büyük rol oynadı. Sizleri öğrencilerimizle birlikte hayranlıkla izliyoruz. Onlarla birlikte çalışmak, bilimsel düşünceyi aşılamak, onları sorgulayan, azimli, öz güvenli bireyler haline getirmek büyük bir emek istiyor. Bu başarıdaki en büyük pay hiç kuşkusuz sizlerindir. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum."

        Yarışma sonuçlarına göre, Samsun 3 birincilik, 5 ikincilik, 4 üçüncülük, Giresun 4 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük, Ordu 2 birincilik, 3 ikincilik, Çorum 2 birincilik, 1 üçüncülük, Kastamonu 2 birincilik, 1 üçüncülük, Amasya 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve Tokat 2 birincilik ödülü aldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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