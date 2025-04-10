Havza'da açılan Sağlıklı Hayat Akademisinde ilk ders verildi

Samsun'un Havza İlçesinde açılışı yapılan "Sağlıklı Hayat Akademisi"nde eğitimler başladı.

Havza ilçe Sağlık Müdürlüğü binasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun çevrimiçi katılımı ile Sağlıklı Hayat Akademisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Hayat Akademisi'nin ilk dersinin ardından Havza İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal başkanlığında çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda yapılan saha çalışmaları ile halk sağlığını korumak adına hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kursal, tüm gayretlerinin halka kaliteli sağlık hizmetini en hızlı bir şekilde ulaştırmak olduğunu belirterek, "Bu amacımıza ulaşmak adına yapılacak saha çalışmaları ve uygulanacak projeler çok önemli. Halkımızın sağlığını korumak adına projeleri geliştirerek hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz." dedi.